-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
18 Декабря , 10:44

Эксперт УУНиТ рассказал, как выбрать подарки к Новому году и сэкономить

С приближением Нового года многие начинают задумываться о предстоящих тратах: подарки для близких, угощения для стола, украшения для дома. Как подарить праздник, не нарушив личный бюджет? Советами по экономичному, но душевному празднованию делится эксперт Уфимского университета науки и технологий.

Эксперт УУНиТ рассказал, как выбрать подарки к Новому году и сэкономить
Эксперт УУНиТ рассказал, как выбрать подарки к Новому году и сэкономить

Доцент кафедры финансов и налогового регулирования Института экономики, управления и бизнеса УУНиТ Гузалия Галимова уверена: главный секрет – в планировании.

«Для успешного выбора подарка необходим четкий план действий: составьте список, определите общий бюджет и распределите финансы, чтобы никого не обидеть и избежать проблем. Обязательно выделите небольшую сумму на непредвиденные расходы, своеобразный «резервный фонд», – рекомендует Гузалия Абкадировна.

Эксперт советует не откладывать покупки на последний момент и активно пользоваться современными финансовыми инструментами:

Покупать заранее, отслеживая акции и скидки в магазинах.

Использовать возможности «Черной пятницы» и других распродаж для крупных покупок.

Подключать кэшбек-сервисы, промокоды и специальные приложения при онлайн-шопинге.

Организовывать совместные покупки с друзьями или коллегами для оптовых заказов продуктов или украшений, что значительно снижает расходы.

Важную роль в экономии играет творческий подход. Подарок, сделанный своими руками, или нестандартные форматы дарения могут быть гораздо ценнее дорогой, но безликой вещи.

«Повысить степень неожиданности и полезности подарка можно за счет креатива. Например, организовать игру «Тайный Санта», заранее создать с семьей «вишлисты» – списки желаний или дарить один общий впечатляющий презент от нескольких человек», – поясняет Галимова.

Эксперт напоминает, что в погоне за выгодой не стоит забывать о главном: «Выбор подарка требует разумного подхода, но важнее – вложить душу. Именно эмоции и внимание дарителя делают любой подарок особенным. Не соблазняйтесь яркой рекламой, ориентируйтесь на реальные потребности и интересы близких».

Праздничное настроение создают не сумма в чеке, а забота, тепло и совместное ожидание чуда. Рациональное планирование позволит встретить Новый год с радостью и без лишних долгов.

Фото: пресс-служба УУНиТ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru