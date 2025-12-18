Эксперт УУНиТ рассказал, как выбрать подарки к Новому году и сэкономить

Доцент кафедры финансов и налогового регулирования Института экономики, управления и бизнеса УУНиТ Гузалия Галимова уверена: главный секрет – в планировании.

«Для успешного выбора подарка необходим четкий план действий: составьте список, определите общий бюджет и распределите финансы, чтобы никого не обидеть и избежать проблем. Обязательно выделите небольшую сумму на непредвиденные расходы, своеобразный «резервный фонд», – рекомендует Гузалия Абкадировна.

Эксперт советует не откладывать покупки на последний момент и активно пользоваться современными финансовыми инструментами:

Покупать заранее, отслеживая акции и скидки в магазинах.

Использовать возможности «Черной пятницы» и других распродаж для крупных покупок.

Подключать кэшбек-сервисы, промокоды и специальные приложения при онлайн-шопинге.

Организовывать совместные покупки с друзьями или коллегами для оптовых заказов продуктов или украшений, что значительно снижает расходы.

Важную роль в экономии играет творческий подход. Подарок, сделанный своими руками, или нестандартные форматы дарения могут быть гораздо ценнее дорогой, но безликой вещи.

«Повысить степень неожиданности и полезности подарка можно за счет креатива. Например, организовать игру «Тайный Санта», заранее создать с семьей «вишлисты» – списки желаний или дарить один общий впечатляющий презент от нескольких человек», – поясняет Галимова.

Эксперт напоминает, что в погоне за выгодой не стоит забывать о главном: «Выбор подарка требует разумного подхода, но важнее – вложить душу. Именно эмоции и внимание дарителя делают любой подарок особенным. Не соблазняйтесь яркой рекламой, ориентируйтесь на реальные потребности и интересы близких».

Праздничное настроение создают не сумма в чеке, а забота, тепло и совместное ожидание чуда. Рациональное планирование позволит встретить Новый год с радостью и без лишних долгов.

