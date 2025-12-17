-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
17 Декабря , 15:09

В Башкирии в проект «Земля для стройки» включили более 100 новых участков

На заседании республиканской межведомственной рабочей группы принято решение о включении новых земельных участков в проект «Земля для стройки», сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

В Башкирии в проект «Земля для стройки» включили более 100 новых участков
В Башкирии в проект «Земля для стройки» включили более 100 новых участков

По одному участку в Аскинском и Белебеевском районах, пять – в Балтачевском, и 144 – в Мишкинском. Всего включены 151 новый земельный участок и территории общей площадью 347 гектаров.

Руководитель Управления Росреестра по Республике Башкортостан Петр Клец сообщил, что с 2020 года выявлено свыше 3 700 участков в 55 муниципальных образованиях. Более 700 из них уже вовлечены в жилищное строительство – как многоквартирное, так и индивидуальное.

Проекты «Земля для стройки» и «Земля для туризма» стали ключевыми инструментами вовлечения земель в экономический оборот. Как отметила заместитель премьер-министра правительства - министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская, создается доступная база участков, соответствующих требованиям застройки или развития туристической инфраструктуры.

К концу текущего года общая площадь земельных участков, включенных в проект «Земля для стройки» на территории в Башкирии, составила 5 437 гектаров. Таким образом достигнут установленный для республики целевой показатель в размере 5 214 гектаров.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru