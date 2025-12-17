В Башкирии в проект «Земля для стройки» включили более 100 новых участков

По одному участку в Аскинском и Белебеевском районах, пять – в Балтачевском, и 144 – в Мишкинском. Всего включены 151 новый земельный участок и территории общей площадью 347 гектаров.

Руководитель Управления Росреестра по Республике Башкортостан Петр Клец сообщил, что с 2020 года выявлено свыше 3 700 участков в 55 муниципальных образованиях. Более 700 из них уже вовлечены в жилищное строительство – как многоквартирное, так и индивидуальное.

Проекты «Земля для стройки» и «Земля для туризма» стали ключевыми инструментами вовлечения земель в экономический оборот. Как отметила заместитель премьер-министра правительства - министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская, создается доступная база участков, соответствующих требованиям застройки или развития туристической инфраструктуры.

К концу текущего года общая площадь земельных участков, включенных в проект «Земля для стройки» на территории в Башкирии, составила 5 437 гектаров. Таким образом достигнут установленный для республики целевой показатель в размере 5 214 гектаров.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.