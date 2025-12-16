Башкирия и Ташкентская область подготовят дорожные карты совместных проектов

Как известно, в начале декабря 2025 года заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и глава РБ Радий Хабиров подписали дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества между регионами Узбекистана и Башкирией.

В числе приоритетных направлений – несколько совместных инициатив с Ташкентской областью, в том числе создание технопарка «Бекабад», на территории которого заинтересованы работать резиденты из Башкирии.

«Это флагманский проект, его реализацию поддерживает руководство Узбекистана. Важно в ближайшее время разработать дорожную карту по строительству этого объекта. Считаю необходимым еще раз обсудить наши планы в конце месяца и далее двигаться с учётом согласованных сроков работы», – отметил Радий Хабиров.

В ближайшее время в Узбекистан отправится рабочая группа экспертов для предметного обсуждения дальнейшей работы. Зойир Мирзаев выразил готовность оказать необходимое содействие делегации.

Узбекская сторона в свою очередь заинтересована в реализации проектов в сфере гостиничного бизнеса, растениеводства и животноводства. Об этом уже достигнуты предварительные договоренности. Также стороны рассмотрят возможности поставки производимого компаниями Башкирии оборудования на крупные горнодобывающие производства Узбекистана. По данным направлениям будут тоже подготовлены дорожные карты реализации совместных проектов.

Фото: пресс-служба главы РБ.