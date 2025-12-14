Житель Башкирии похитил пять миллионов рублей, выделенных по нацпроекту

В 2023 году мужчина подал в минсельхоз республики заявление на получение субсидии на развитие животноводства в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На основании документов была выделена субсидия на пять миллионов рублей, однако в последующем было установлено, что документы содержали ложные сведения.

Обвиняемый признал вину. На его имущество стоимостью два миллиона рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

