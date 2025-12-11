Креативная экономика Башкирии: от стратегии к реальным проектам

В межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ состоялась стратегическая сессия «Креативная экономика Башкортостана: тренды, ценности, инструменты, развитие». Мероприятие, на котором с приветствием выступил глава республики Радий Хабиров, подвело своеобразный итог системной работы, выстроенной властями региона за последнее время.

Креативные индустрии сегодня — один из самых динамичных секторов отечественной экономики, развитие которого курируется на самом высоком уровне в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина. Башкирия в этом процессе не просто участник, а один из лидеров.

Правовая база и институты развития

Фундаментом для роста стал закон «О развитии креативных индустрий в Республике Башкортостан», принятый в 2025 году, а также комплекс сопутствующих нормативно-правовых актов. По поручению главы республики идет активное внедрение регионального стандарта, разработанного Агентством стратегических инициатив.

«Башкортостан выделяется как позитивный пример, — отмечают в АСИ. — Здесь сформирован “социальный договор” между властью и творческим сообществом, направленный на совместное развитие индустрии».

Опорной организацией выступает Центр стратегических разработок РБ, при котором начала действовать Дирекция развития креативных индустрий. Финансовую поддержку проектам оказывает Фонд развития креативных индустрий с капиталом 50 млн рублей. Системная работа ведется на всех уровнях: от республиканского Совета по развитию креативных индустрий, заседание которого провел Радий Хабиров в апреле 2025 года, до регулярного «Часа креативных индустрий».

Лидерство и признание

Республика не только развивается сама, но и задает тренды. Башкирия стал первым субъектом РФ, официально утвердившим День креативных индустрий — 8 августа. Активное сотрудничество налажено с АНО «Креативная экономика». А недавно регион вышел в финал престижной Российской национальной премии в номинации «Креативный регион», представив рекордные 32 проекта.

— Я всегда говорю, что Башкортостан удивительно богат на талантливых людей, — отметил Радий Хабиров на церемонии вручения республиканской премии в сфере креативных индустрий «Создатели», которая также прошла 8 декабря. — Они удивляют и радуют жителей не только нашей республики и России, а уже обладают определенным международным авторитетом. Это наши музыкальные произведения, IT-продукты, башкирское кино и анимация. Поэтому нам всегда есть чем и кем гордиться».

От Уфы до муниципалитетов: креатив в каждом районе

Одна из ключевых «фишек» башкирского подхода — вовлечение муниципалитетов через институт бизнес-шерифов и создание инфраструктуры на местах. Уже сегодня в республике работают три Школы креативных индустрий (в Уфе, Стерлитамаке и Сибае), где подростки 12-17 лет осваивают анимацию, звукорежиссуру, создание видеоигр и другого цифрового контента.

Яркий пример локального успеха — медиашкола «Телешко» Рустема Аднабаева, победителя премии «Создатели» в номинации «Креативный наставник».

— Когда в республике усилилось внимание к сфере креативных индустрий, с нашим творческим сообществом начали очень хорошо работать, — делится Рустем. — Дирекция развития креативных индустрий дает нам главное — коммуникацию, возможность общаться с коллегами. Например, буквально после премии мне позвонили из Стерлитамака с предложением открыть филиал.

Медиашкола «Телешко» существует уже 13 лет и за это время выпустила около трех тысяч ребят, получивших навыки создания медиаконтента. Ее филиалы существуют уже в нескольких городах России, а в скором времени еще один филиал откроется в Казани.

Сообщество и коллаборации

Важным элементом экосистемы стал Клуб продюсеров креативных индустрий РБ, объединивший 67 участников из разных сфер.

— Члены объединения регулярно проводят встречи, обмениваются опытом и презентуют новые креативные проекты. Кроме того, в рамках дискуссий рассматривают системные вопросы, которые касаются организации работы бизнесменов, продвижения творческих инициатив и продуктов. Речь, в частности, идет о сопровождении проектов и выстраивании коммуникаций с индустриальными партнерами, — поясняет руководитель Клуба Анна Уварова.

Именно такие площадки рождают новые коллаборации. Марат Файзуллин, директор экосистемы «Синемьюзик» (победитель в номинации «Креативный проект»), рассказывает о совместной работе с универмагом «Фабрика» над показом мод, где он выступит и как музыкант, и как модель.

— Здорово, что появился Клуб продюсеров. Благодаря ему уже возникают творческие коллаборации, и работа выходит на новый уровень, — говорит Марат. — Я очень рад, что Башкирия ярко проявляет себя в этом актуальном направлении.

Его проект многофункционален: это и создание музыки для кино, и актуализация народного творчества через объединение башкирской культуры с современными жанрами (работа с группой «Юрта», Зилей Бахтиевой, оркестром народных инструментов), и создание удобной музыкальной библиотеки для контентмейкеров.

16 векторов роста

Республика ведет системную работу по всем 16 направлениям креативных индустрий — от музыки, кино и анимации до дизайна, НХП, гастрономии и IT. Такой комплексный подход, подкрепленный выстроенной правовой базой, финансовыми инструментами и, главное, активным профессиональным сообществом, превращает креативный сектор в реальный драйвер экономики Башкирии. И, как показывают последние события, этот путь уже приносит первые весомые плоды и национальное признание.

Фото: Ринат РАЗАПОВ.