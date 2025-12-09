В Башкирии предприниматели получили 68 участков земли

Участки получены ими в качестве меры господдержки для реализации инвестиционных проектов. Они расположены на территории 18 районов и пяти городов.

Вице-премьер — министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская отметила, что каждый предприниматель может рассчитывать на поддержку и уверенно строить свое дело. Она подчеркнула, что для получения государственной поддержки в виде предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов необходимо направить в Минэкономразвития РБ соответствующий пакет документов, установленный Порядком рассмотрения, поддержки и мониторинга приоритетных инвестиционных проектов. Кроме того, пакет документов по проекту инвестор может направить в министерство, которое курирует сферу, соответствующую проекту или обратиться в Корпорацию развития РБ — уполномоченную организацию по сопровождению инвесторов в формате «одного окна».

Проекты рассматриваются на заседании Инвестиционного комитета РБ, и в случае соответствия инвестиционного проекта критериям, установленным действующим законодательством, проект включается в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана.