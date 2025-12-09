-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
9 Декабря , 14:57

В Башкирии предприниматели получили 68 участков земли

С начала года предпринимателям республики предоставили 68 земельных участков общей площадью более 414,5 га, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Участки получены ими в качестве меры господдержки для реализации инвестиционных проектов. Они расположены на территории 18 районов и пяти городов.

Вице-премьер — министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская отметила, что каждый предприниматель может рассчитывать на поддержку и уверенно строить свое дело. Она подчеркнула, что для получения государственной поддержки в виде предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов необходимо направить в Минэкономразвития РБ соответствующий пакет документов, установленный Порядком рассмотрения, поддержки и мониторинга приоритетных инвестиционных проектов. Кроме того, пакет документов по проекту инвестор может направить в министерство, которое курирует сферу, соответствующую проекту или обратиться в Корпорацию развития РБ — уполномоченную организацию по сопровождению инвесторов в формате «одного окна».

Проекты рассматриваются на заседании Инвестиционного комитета РБ, и в случае соответствия инвестиционного проекта критериям, установленным действующим законодательством, проект включается в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru