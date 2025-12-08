-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
8 Декабря , 15:07

В Уфе подписали соглашения на сотни миллионов рублей

На Международной неделе бизнеса в Уфе подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере развития потребительского рынка на 367 миллионов рублей.

В Уфе подписали соглашения на сотни миллионов рублей
В Уфе подписали соглашения на сотни миллионов рублей

Речь идет о строительстве центра социально-бытового обслуживания в Уфе многофункционального комплекса — в Аургазинском районе, сообщает пресс-служба правительства РБ. Компаниям, реализующим проекты, предоставят землю в аренду без торгов.

— Реализация таких проектов имеет двойной эффект, — прокомментировал министр торговли и услуг РБ Азат Аскаров. — Мы не только создаем современные торговые объекты, но и решаем социальные задачи — создаем новые рабочие места и улучшаем качество жизни наших граждан.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru