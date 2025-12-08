В Уфе подписали соглашения на сотни миллионов рублей

Речь идет о строительстве центра социально-бытового обслуживания в Уфе многофункционального комплекса — в Аургазинском районе, сообщает пресс-служба правительства РБ. Компаниям, реализующим проекты, предоставят землю в аренду без торгов.

— Реализация таких проектов имеет двойной эффект, — прокомментировал министр торговли и услуг РБ Азат Аскаров. — Мы не только создаем современные торговые объекты, но и решаем социальные задачи — создаем новые рабочие места и улучшаем качество жизни наших граждан.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.