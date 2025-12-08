-16 °С
Экономика
8 Декабря , 15:30

В Башкирии завершили программу «Айда в бизнес»

Центр «Мой бизнес» завершил реализацию новой образовательной программы «Айда в бизнес», организованной при поддержке Министерства предпринимательства и туризма региона, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Участниками онлайн-проекта стали 95 представителей малого и среднего бизнеса, самозанятые граждане и физические лица. Всего на участие в программе поступило 149 заявок.

К пятидневному обучению, помимо уфимцев, подключились жители еще четырех городов и 25 районов республики. Они углубленно изучили ключевые аспекты предпринимательской деятельности, основ бизнеса, правовых вопросов, маркетинга, планирования и управления бизнесом, бухгалтерского учета и налогообложения, подготовки презентаций.

— Программа позволила посмотреть на свое дело совершенно иначе, структурировать мысли и знания, понять слабые места и определить конкретные шаги для роста, — отметила начинающий предприниматель Любовь Солина, автор проекта «Ягодная экоферма».

Особое внимание организаторы уделяли практике: слушателям были предложены задания, направленные на формирование реальных шагов по созданию собственного дела, оценке рисков и построению стратегии выхода на рынок. По словам руководителя центра «Мой бизнес» Айгуль Багаутдиновой, количество участников подтверждает заинтересованность в развитии предпринимательских компетенций.

Все участники получили сертификаты о прохождении курса.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
