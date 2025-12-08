-16 °С
Экономика
8 Декабря , 13:57

Ришат Нигматуллин: Башкирия и Узбекистан будут развивать отношения комплексно

Глава республики Радий Хабиров принял участие в работе официальной российской делегации в Узбекистане. Во время поездки он провел немало рабочих встреч и переговоров, связанных с развитием отношений Башкирии и центральноазиатского государства.

пресс-служба главы РБ.
Фото: пресс-служба главы РБ.

Мы попросили заведующего кафедрой международного и интеграционного права Института права Уфимского университета науки и технологий, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РБ Ришата Нигматуллина поделиться мнением о потенциальных выгодах от этого визита.

— Визит главы Башкортостана Радия Хабирова в Узбекистан в составе делегации России во главе с заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, несомненно, открывает новую страницу в почти десятилетнем сотрудничестве нашей республики и регионов Узбекистана, — считает наш собеседник. — Значимо, что Радий Фаритович принял участие во встрече с президентом Узбекистана Шофкатом Мирзиёевым.

Это центральноазиатское государство узнаваемо в нашей республике экономическими и научно-образовательными контактами. Внешнеторговый оборот Башкирии с Узбекистаном за прошлый год составил 197,9 млн долларов (рост на 16,7% г/г). В этом году в Уфе компания AKFA, одна из крупнейших в Узбекистане, открыла свое первое фирменное торговое пространство в России. В вузах нашей республики обучаются более тысячи граждан Узбекистана.

По результатам работы межправительственной комиссии двух стран подписана дорожная карта по развитию сотрудничества Башкортостана с регионами Узбекистана. Ее тематика охватывает всевозможные направления. В Ташкентской области планируется создание совместного технопарка «Бекабад», совместно с Ферганской областью будет создан оптово-распределительный центр по обеспечению жителей Башкирии свежими овощами. Намечены меры по дальнейшему сотрудничеству с Наманганской областью и Каракалпакстаном.

Представители предпринимательского сообщества нашей республики участвовали в Российско-Узбекистанском бизнес-форуме. Возможно, и наша республика примет один из очередных форумов, тем более, у нас есть опыт прекрасного проведения X юбилейного форума регионов России и Беларуси в 2023 году, XX Юбилейного Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в 2024 году

Отрадно также, что взаимодействие будет развиваться комплексно: в образовательном и научном направлениях, экономике, а также в туристической сфере.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
