Радий Хабиров назвал три самые крупные «подвижки» республики за год

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алга» впервые вошла в тройку лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. Глава Башкирии отметил, что этого результата республиканской ОЭЗ удалось достичь всего за пять лет.

«Алга» создана в 2020 году, а мы уже конкурируем с зонами, которые работают с 2005, 2008 года… За такое короткое время динамичная работа правительства, министерства промышленности, корпорации развития и предприятий привела к такому достойному результату», — отметил Радий Хабиров.

Также Башкортостан был признан одним из лучших креативных субъектов страны, попав в финал престижной Российской национальной премии в сфере креативных индустрий.

«Мы недолго этим занимаемся, но наши управленческие решения уже нашли поддержку. Мы сегодня проводим во Дворце борьбы премию „Создатели“. Она станет ежегодной, постараемся сделать ее главной премией, которая отдает дань уважения представителям креативных индустрий», — сказал глава региона.

Кроме того, республику включили в рейтинг лидеров цифровых закупок по итогам 2025 года. Республика улучшила свои показатели на три позиции по сравнению с предыдущим годом. Исследование провела ассоциация «РОСТ», и в нём оценивались ключевые показатели: работа электронных площадок, автоматизация планирования, прозрачность процедур и удобство для поставщиков. Первое место у ХМАО–Югры, второе — у Якутии.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Башкирии.