7 Декабря , 13:00

В Башкирии планируют больше производить гипса

Дополнительное соглашение о реализации инвестпроекта по расширению производства гипса и керамзита было подписано в рамках XVIII Международной недели бизнеса в Уфе, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Подписантами выступили министерство строительства и архитектуры РБ и Уфимская гипсовая компания, которая собирается увеличить инвестиции в свой проект более чем в два раза.

По словам заместителя министра строительства и архитектуры РБ Владислава Сидоркина, предприятие год назад получило по решению главы региона в аренду без торгов землю в Калининском районе Уфы. При этом компания решила расширить масштаб модернизации и увеличила объем инвестиций с 123 миллионов до 263 миллионов рублей. Запустить обновленное производство планируется в 2028 году.

Земельный участок инвестор получил благодаря тому, что его включили в Перечень приоритетных инвестпроектов. На участке будет возведена дополнительная энергоэффективная технологическая линия, которая позволит увеличить производство гипса и керамзита до 150 тысяч тонн в год.

«На фоне освоения рынка строительных материалов компания сможет обеспечивать сухими строительными смесями потребительский рынок Башкортостана и близлежащих регионов», – подчеркнул замминистра. 

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
