Радий Хабиров рассказал о тандеме Газпрома и Ростеха, сложившемся в Башкирии

— Мы проводим уже 12-е заседание нашей МВК. Это важный результат, — отметил Радий Хабиров. — Самое главное, что на этих совещаниях мы принимаем конкретные решения, которые находят отражение в работе.

По итогам десяти месяцев 2025 года индекс промышленного производства на ряде предприятий Ростеха в Башкортостане существенно вырос, продолжил он. Так, к столетию ОДК-УМПО, которое отмечалось минувшим летом, в объединении был запущен уникальный Центр технологической компетенции алюминиевого литья. Он потребовал почти 10 млрд рублей инвестиций.

Глава республики особо отметил взаимодействие Ростеха с «Газпромом». Ключевым совместным проектом он назвал разработку нового перспективного двигателя большой мощности АЛ-41СТ-25, который уже проходит тестовые испытания в составе газоперекачивающего агрегата, а в перспективе будет пущен в серийное производство.

«На площадке Башкортостана сложился мощный тандем двух крупнейших флагманов российской промышленности — Газпрома и Ростеха, — позже написал Радий Хабиров в соцсетях. — Уфимский ОДК-УМПО, по сути, является одним из основных партнеров Газпрома в вопросах создания, сервисного обслуживания, капитального ремонта газоперекачивающих агрегатов».

Он поблагодарил компании, которые входят в структуру Ростеха, за активную социальную политику в регионе, и заверил, что республика готова обеспечить предприятия госкорпорации высококвалифицированными кадрами. Их подготовка ведется в вузах и колледжах Башкирии в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

— Будем продолжать эту работу и двигаться вперед, — сказал глава региона.

