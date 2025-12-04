-16 °С
Экономика
4 Декабря , 17:30

В Башкирии обсудили, как улучшить инвестиционный климат в регионах

По защите предпринимательства республика сегодня входит в топ-3 регионов страны.  

На Международной неделе бизнеса прошла региональная стажировка «Обмен эффективными практиками по улучшению инвестиционного климата регионов». На ней обсуждали направление защиты бизнеса в рамках достижения регионом показателей нацрейтинга и национальной модели целевых условий ведения бизнеса.

Встреча собрала представителей 14 управленческих команд регионов России. Ее организаторами выступили Агентство стратегических инициатив, правительство Республики Башкортостан, Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ.

Такие мероприятия проводятся в регионах-лидерах, где демонстрируется наилучшая динамика по улучшению условий ведения бизнеса, где готовы поделиться своим опытом.

Как отметила модератор сессии, уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Ирина Абрамова, Башкирия по защите бизнеса входит в топ-3 регионов страны. В том числе — в группе А по минимальному административному и силовому давлению на бизнес.

В свою очередь первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан ­— министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов отметил, что регион не станет останавливаться на достигнутых результатах.

– Нам крайне важен опыт и предложения других регионов. Мы занимаемся уже третьим пакетом либерализации инвестиционного законодательства. Глава республики поставил задачу придумать и внедрить прорывные инструменты привлечения, сопровождения инвестпроектов, мониторинга захода в инвестпректы. Здесь нам очень пригодится опыт, который уже апробирован в ваших регионах, — подчеркнул он.

Рустам Муратов также перечислил лучшие региональные практики, среди которых назвал инвестчас, который проводит по четвергам глава Башкирии, а также предпринимательские часы, проводимые главами муниципалитетов.

Фото: сайт правительства РБ.

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
