В Башкирии обсудили, как улучшить инвестиционный климат в регионах

На Международной неделе бизнеса прошла региональная стажировка «Обмен эффективными практиками по улучшению инвестиционного климата регионов». На ней обсуждали направление защиты бизнеса в рамках достижения регионом показателей нацрейтинга и национальной модели целевых условий ведения бизнеса.
Встреча собрала представителей 14 управленческих команд регионов России. Ее организаторами выступили Агентство стратегических инициатив, правительство Республики Башкортостан, Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в РБ.
Такие мероприятия проводятся в регионах-лидерах, где демонстрируется наилучшая динамика по улучшению условий ведения бизнеса, где готовы поделиться своим опытом.
Как отметила модератор сессии, уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Ирина Абрамова, Башкирия по защите бизнеса входит в топ-3 регионов страны. В том числе — в группе А по минимальному административному и силовому давлению на бизнес.
В свою очередь первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов отметил, что регион не станет останавливаться на достигнутых результатах.
– Нам крайне важен опыт и предложения других регионов. Мы занимаемся уже третьим пакетом либерализации инвестиционного законодательства. Глава республики поставил задачу придумать и внедрить прорывные инструменты привлечения, сопровождения инвестпроектов, мониторинга захода в инвестпректы. Здесь нам очень пригодится опыт, который уже апробирован в ваших регионах, — подчеркнул он.
Рустам Муратов также перечислил лучшие региональные практики, среди которых назвал инвестчас, который проводит по четвергам глава Башкирии, а также предпринимательские часы, проводимые главами муниципалитетов.
