Радий Хабиров сообщил о крупном успехе ОЭЗ «Алга»

«Всегда говорю, что успеха достигает тот, кто системно, целенаправленно работает. И не останавливаясь, движется вперед. У нашей ОЭЗ – именно такая история», - подчеркнул он.

Руководитель региона напомнил: «Алга» уже становилась лучшей в отдельных номинациях рейтинга, дважды была отмечена как самая динамично развивающаяся. И вот, наконец, добилась по-настоящему крупного успеха: вошла в тройку лидеров.

В настоящее время ОЭЗ «Алга», занимающая несколько площадок в Ишимбайском, Стерлитамакском и Уфимском районах, объединяет 25 резидентов. Они реализуют проекты с общим объемом инвестиций свыше 65 млрд рублей. Республика создала для этого всю необходимую инфраструктуру: сети электро- и газоснабжения, подъездные пути, и эта территория стала востребованной.

Руководитель региона поблагодарил всех причастных к этому успеху, отдельно отметив Ассоциацию кластеров, технопарков, особых экономических зон России и Минэкономразвития страны.

«Несмотря на непростые времена, у нас есть планы по дальнейшему развитию нашей особой экономической зоны, в том числе на территории других муниципалитетов. Переворачиваем страницу и работаем дальше», такими словами завершил он свой пост.

Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях.