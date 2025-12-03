-16 °С
Экономика
3 Декабря , 17:23

Политолог Артур Сулейманов оценил геополитическое значение форума «Россия зовёт»

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» О геополитическом значении форума и о мероприятиях схожего формата в Башкирии рассказал корреспонденту «РБ» политолог, доцент УГНТУ, эксперт ЦГИ «Берлек-Единство» Артур Сулейманов.

— Этот форум, конечно, не единственное мероприятие экономического толка, где принимает участие российский лидер. Но именно оно, как правило, проходит в декабре, когда подводятся итоги инвестиционного года и ставятся новые задачи, — отметил эксперт.

Так, по итогам прошлогоднего инвестфорума был подготовлен список поручений главы государства правительству РФ, включающий поддержку национальной модели ведения бизнеса, стимулирование спроса на акции российских компаний

— С точки зрения геополитики такие инвестиционные площадки становятся для зарубежных стран окном новых возможностей — на них озвучиваются интересные экономические решения в контексте многополярности. Понимание того, что мировая экономика меняется и нужно меняться тоже, постепенно становится движущей идеей многих экономических процессов. На фоне снижения политического доверия к Западу, который продолжает паразитировать за счет санкций (пошлин) и разрушать мировые экономические связи, возрастает значимость надежных и предсказуемых партнеров. Российские инвестиционные площадки, объединяющие представителей деловых кругов разных государств мира, создают необходимые условия для продвижения такого многостороннего сотрудничества, — рассказал Артур Сулейманов.

Политолог подчеркнул еще один момент. Форумы ВТБ «Россия зовет!» ориентированы не только на зарубежных инвесторов, но на российских. В последние годы происходит усиление инвестиционных проектов российских компаний, которые запускаются как в России, так и за рубежом. Это тоже важная особенность инвестиционной политики России, которая адаптировалась к внешним вызовам и выходит на новый уровень.

— В Башкортостане тоже реализуются интересные инвестиционные форматы. Проводятся заседания инвестиционного комитета «Инвестчас» и форумы «Зауралье».  Эти два формата гармонично дополняют друг друга.

«Инвестчас» за счет регулярности позволяет руководству региона быть в постоянном контакте с инвесторами.  Форумы «Зауралье» раскрывают инвестиционную привлекательность Башкирии, ее производственный, туристический и технологический потенциал, — сообщил эксперт.

Фото из личного архива Артура Сулейманова

Автор: Жанна МИРОНОВА
