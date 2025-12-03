На Неделе бизнеса в Уфе обсудили работу на маркетплейсах

Региональное отделение «Опоры России» провело стратегическую сессию «Маркетплейсы 2026: уйти или масштабироваться?». Среди спикеров — успешные предприниматели, выведшие при помощи цифровых торговых площадок свой бизнес на новый уровень. Единственное, представителей самих маркетплейсов среди выступавших не оказалось. А вопросов к ним могло быть много.

Эксперт по маркетплейсам из Пензы Даниил Грунин отметил, что работа на этих торговых площадках с каждым годом становится все труднее.

— Комиссия на них — это особая тема, — сказал он, — но она объяснима: конкуренция становится выше, желающих войти на эти площадки — все больше, а значит, по всем законам рынка, и плата за это повышается. Как и в любой конкурентной борьбе, выигрывает тот, кто предлагает более качественный и приемлемый по цене товар.

Уфимский производитель одежды Елена Чингизова рассказала, что выход на маркетплейсы позволил нарастить производство с сотен изделий в неделю до 15-20 тысяч.

— Помню, когда мечтала выйти на объемы по уплачиваемым налогам в 600 тысяч рублей в год. Сегодня наше предприятие платит по два миллиона в месяц, — обозначила она достигнутый рост производства. — Помогло правильно выбранное6 партнерство. Вместе мы генерируем идеи и воплощаем в жизнь, активно работая на маркетплейсах.

Представитель Башкирии при Торговой палате России в Объединенных Арабских Эмиратах Роман Громов рассказал об особенностях работы с маркетплейсами в странах Персидского залива.

— Сегодня наше государство поддерживает продвижение товаров на экспорт, — сказал он. — Компенсация части затрат на логистику и другие расходы на экспорт от Российского экспортного центра позволяют делать наши товары более конкурентоспособными, если бы вы даже продавали произведенное в Китае. Открыты арабы и к инвестициям, но они не поддерживают стартапы — им нужны уже работающие проекты с понятным горизонтом по прибыли.

Участвовавшие в сессии предприниматели республики смогли получить внятные советы по работе на цифровых торговых площадках, которые помогут им выстраивать собственную стратегию продвижения бизнеса.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.