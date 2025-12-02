На юге Башкирии энергетики подготовились к зиме

В четырех центрах питания произвели капремонт устройств релейной защиты аппаратуры с заменой устаревшего оборудования на современные микропроцессорные терминалы, заменили устаревшие элементы электрооборудования. Также отремонтированы кровли 28 закрытых трансформаторных подстанций.

На линиях отбора мощности Юмагузинской ГЭС произведена замена изоляторов на комбинированную гирлянду с установкой птицезащитных устройств. Все эти работы направлены на повышение надежности и качества электроснабжения в городах Мелеуз и Кумертау, а также пяти административных районах республики.