Резиденты ОЭЗ «Алга» Башкирии укрепят сотрудничество с Китаем

Ряд резидентов особой экономической зоны «Алга», специализирующихся на химической и пищевой промышленности, изъявляют желание экспортировать свою продукцию КНР после начала производства. Об этом заявил руководитель управляющей компании ОЭЗ «Алга» Артем Пензин во время презентации преференциальной зоны руководству Торгово-промышленной палаты китайского города Сучжоу (ТПП г. Сучжоу).

По его словам, особая экономическая зона скоро станет ключевым центром развития экспортно-ориентированного производства в Башкирии. Этому в числе прочего способствует расположение региона на пересечении важнейших транспортных магистралей России, что дает уникальные логистические преимущества. В частности, федеральные трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга» обеспечивают удобный доступ к основным экономическим центрам страны, — подчеркнул Артем Пензин.

В настоящее время резидентами ОЭЗ «Алга» являются 24 компании, которые намерены вложить более 62 миллиардов рублей и создать более 3000 рабочих мест. Действующие резиденты занимают более 60% площади ОЭЗ. Их размещают по кластерному типу, группируя по отраслевой принадлежности, схожести технологий и сырьевой базе.

Фото: сайт правительства РБ.