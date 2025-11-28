-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
28 Ноября , 16:08

Резиденты ОЭЗ «Алга» Башкирии укрепят сотрудничество с Китаем

На территории особой экономической зоны создадут более 3 тысяч рабочих мест, сообщает правительство РБ.  

Резиденты ОЭЗ «Алга» Башкирии укрепят сотрудничество с Китаем
Резиденты ОЭЗ «Алга» Башкирии укрепят сотрудничество с Китаем

Ряд резидентов особой экономической зоны «Алга», специализирующихся на химической и пищевой промышленности, изъявляют желание экспортировать свою продукцию КНР после начала производства. Об этом заявил руководитель управляющей компании ОЭЗ «Алга» Артем Пензин во время презентации преференциальной зоны руководству Торгово-промышленной палаты китайского города Сучжоу (ТПП г. Сучжоу).

По его словам, особая экономическая зона скоро станет ключевым центром развития экспортно-ориентированного производства в Башкирии. Этому в числе прочего способствует расположение региона на пересечении важнейших транспортных магистралей России, что дает уникальные логистические преимущества. В частности, федеральные трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга» обеспечивают удобный доступ к основным экономическим центрам страны, — подчеркнул Артем Пензин.

В настоящее время резидентами ОЭЗ «Алга» являются 24 компании, которые намерены вложить более 62 миллиардов рублей и создать более 3000 рабочих мест. Действующие резиденты занимают более 60% площади ОЭЗ. Их размещают по кластерному типу, группируя по отраслевой принадлежности, схожести технологий и сырьевой базе.

Фото: сайт правительства РБ.

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru