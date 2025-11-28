Башкирия стала лидером потребительского спроса в стране

В докладе отмечается, что «в Башкортостане внедрили собственную стратегию развития ритейла, которая включает развитие придорожного сервиса, расширение складской и логистической инфраструктуры, повышение доступности малых и мобильных форм торговли».

Мы попросили прокомментировать эту новость заведующего кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидата экономических наук Дениса Чувилина.

— Потребительский спрос является одним из ключевых индикаторов уровня жизни населения и в целом экономической ситуации, — отметил Денис Валерьевич. — При этом он формируется прежде всего в сфере розничной торговли и платных услуг. По обороту розничной торговли и объему платных услуг Республика Башкортостан уверенно занимает второе место в Приволжском федеральном округе.

В текущих условиях замедления экономического роста в стране особую важность приобретает отслеживание динамики изменений потребительского спроса. По данным за январь-сентябрь оборот розничной торговли в регионе увеличился в сравнении с тем же периодом прошлого года на 3,7%, а в сфере продуктов питания — на 4,3%. И это динамика в сопоставимых ценах, то есть без учета ценовых изменений.

В условиях снижения потребительского кредитования решающую роль в поддержании потребительского спроса играют доходы населения. Именно положительная динамика реально располагаемых доходов населения, которая наблюдается в республике в текущем году, позволяет увеличивать спрос на конечные товары и услуги.

Также серьезной основой развития современной торговли является создание сети логистических центров, обслуживающих электронную торговлю, объемы которой в регионе увеличились в 18 раз за последние шесть лет.