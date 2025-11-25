-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
25 Ноября , 14:46

В Башкирии наградят победителей премии «Защитник бизнеса — 2025»

Церемония награждения победителей III Республиканской общественной премии «Защитник бизнеса — 2025» состоится 4 декабря в рамках Международной недели бизнеса в Уфе.  Мероприятие проходит в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В Башкирии наградят победителей премии «Защитник бизнеса — 2025»
В Башкирии наградят победителей премии «Защитник бизнеса — 2025»

В конкурсе участвуют предприниматели, юристы, адвокаты, нотариусы, бухгалтеры, представители государственных и общественных организаций, науки и общественные деятели. Победителей будут выбирать в восьми номинациях: «Эксперт года для бизнеса», «Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей», «Адвокат года для бизнеса», «Защитник бизнеса — патриот года», «Бухгалтер для бизнеса», «Нотариус для бизнеса», «Лучшее научное исследование в сфере предпринимательского права» и «Эксперт в сфере международных отношений».

Участников конкурса будут оценивать по реальным достижениям в области защиты прав и интересов бизнеса, опыту оказания помощи предпринимателям, успешной защиты в суде и восстановления справедливости за последние два года.

— Премия «Защитник бизнеса — 2025» подчеркивает значимость усилий, направленных на формирование благоприятных условий для эффективного развития бизнеса в регионе, отмечая заслуги тех, кто активно трудится в сфере защиты прав и законных интересов предпринимателей, — отметила министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.

Место проведения: ул. Заки Валиди, 2, Конгресс-холл Торатау. Начало мероприятия — 16 часов (в программе возможны изменения). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (347) 246-46-97.

Фото: сайт правительства РБ

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru