В Башкирии наградят победителей премии «Защитник бизнеса — 2025»

В конкурсе участвуют предприниматели, юристы, адвокаты, нотариусы, бухгалтеры, представители государственных и общественных организаций, науки и общественные деятели. Победителей будут выбирать в восьми номинациях: «Эксперт года для бизнеса», «Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей», «Адвокат года для бизнеса», «Защитник бизнеса — патриот года», «Бухгалтер для бизнеса», «Нотариус для бизнеса», «Лучшее научное исследование в сфере предпринимательского права» и «Эксперт в сфере международных отношений».

Участников конкурса будут оценивать по реальным достижениям в области защиты прав и интересов бизнеса, опыту оказания помощи предпринимателям, успешной защиты в суде и восстановления справедливости за последние два года.

— Премия «Защитник бизнеса — 2025» подчеркивает значимость усилий, направленных на формирование благоприятных условий для эффективного развития бизнеса в регионе, отмечая заслуги тех, кто активно трудится в сфере защиты прав и законных интересов предпринимателей, — отметила министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.

Место проведения: ул. Заки Валиди, 2, Конгресс-холл Торатау. Начало мероприятия — 16 часов (в программе возможны изменения). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (347) 246-46-97.

Фото: сайт правительства РБ