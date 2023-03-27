Доходы сельхозкооперативов Башкирии выросли благодаря нацпроекту

В Башкирии насчитывается более 400 сельхозпотребкооперативов, по этому показателю республика в числе лидеров в России. Благодаря мерам государственной поддержки количество кооперативов увеличивается.

В 2022 году на развитие материально-технической базы 3 сельхозкооперативов в РБ было выделено 15,6 млн рублей. Более весомую поддержку региональным СПоК выделили в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Субсидии на создание системы развития получили 69 сельхозкооперативов. Объем господдержки составил 173 млн рублей, в 2023 году сумма увеличится до 212 млн руб.

Напомним, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» был инициирован президентом страны Владимиром Путиным.