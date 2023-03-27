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Экономика
Вчера, 16:11

Доходы сельхозкооперативов Башкирии выросли благодаря нацпроекту

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоК) РБ в 2022 году получили свыше 2,8 миллиардов рублей дохода – на четверть больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Доходы сельхозкооперативов Башкирии выросли благодаря нацпроекту
Доходы сельхозкооперативов Башкирии выросли благодаря нацпроекту

В Башкирии насчитывается более 400 сельхозпотребкооперативов, по этому показателю республика в числе лидеров в России. Благодаря мерам государственной поддержки количество кооперативов увеличивается.

В 2022 году на развитие материально-технической базы 3 сельхозкооперативов в РБ было выделено 15,6 млн рублей. Более весомую поддержку региональным СПоК выделили в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Субсидии на создание системы развития получили 69 сельхозкооперативов. Объем господдержки составил 173 млн рублей, в 2023 году сумма увеличится до 212 млн руб.

Напомним, национальный проект  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» был инициирован президентом страны Владимиром Путиным.

Автор:Марат АМИНЕВ
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