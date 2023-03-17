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Вчера, 17:50

В Башкирии работников оборонно-промышленного комплекса направят на переобучение

В республике запланированы мероприятия по профобучению и дополнительному профобразованию работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, квота для участников из Башкирии на 2023 год составляет 870 человек, сообщили в пресс-службе Минтруда республики.

В Башкирии работников оборонно-промышленного комплекса направят на переобучение
В Башкирии работников оборонно-промышленного комплекса направят на переобучение

На переобучение выделят около 52 миллионов рублей, 99% из них —средства федерального бюджета. Благодаря новой программе жители региона смогут получать новые специальности и трудоустраиваться на предприятия оборонно-промышленного комплекса, а в сфере ОПК будут решаться вопросы кадрового обеспечения.

 — В прошлом году получить дополнительное образование или переобучиться смогли работники промышленных предприятий, находящиеся под риском увольнения. Например, сотрудники цехов, которые из-за отсутствия заказов вследствие санкций пришлось закрыть. В 2022 году мы переобучили 3612 таких работников на другие профессии, востребованные на тех же предприятиях, или просто повысили им квалификацию, — разъяснила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

В 2023 году вырос спрос на переобучение работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, такая потребность возникла в 63 регионах страны. А работники промышленных предприятий смогут переобучиться на другую специальность или повысить профессиональные навыки в рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Желающим пройти бесплатное обучение нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием.

В 2022 году центры занятости населения республики трудоустроили на предприятия оборонно-промышленного комплекса 7316 человек. По состоянию на март 2023 года за каждым предприятием ОПК закреплен специалист центра занятости населения, консультирующий по всем вопросам кадрового обеспечения.

Фото: Раиф БАДЫКОВ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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