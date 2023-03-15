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Экономика
Сегодня, 13:15

В Башкирии малые и средние предприятия значительно увеличили экспорт

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на своей странице в социальных сетях отметил значительный рост экспортных поставок малыми и средними предприятиями региона.

В Башкирии малые и средние предприятия значительно увеличили экспорт
В Башкирии малые и средние предприятия значительно увеличили экспорт

«Внешнеэкономическая деятельность – не только для крупных корпораций, - считает Андрей Назаров. - Активно вовлекаем в нее малый и средний бизнес, с помощью республиканского Центра поддержки экспорта».

По данным, приведенным премьером, рост экспортных поставок МСП в денежном выражении в прошедшем году вырос на 20 процентов. «По итогам прошлого года 118 компаний малого и среднего предпринимательства при поддержке ЦПЭ заключили экспортные контракты почти на 125 млн долларов, - написал он. - По сравнению с 2021 годом эта сумма выросла на 20%».

Андрей Назаров подчеркнул, что более тысячи субъектов МСП в прошлом году воспользовались поддержкой со стороны государства. «Например, продажа товаров на электронных торговых площадках, чем воспользовались 56 республиканских компаний, принесла им около 2,8 млн долларов, - информировал Андрей Назаров. - А благодаря участию в выставках и бизнес-миссиях за рубежом 120 малых и средних предприятий заключили экспортные контракты на общую сумму порядка 5,7 млн долларов».

Фото: соцсети Андрея Назарова.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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