В Туймазах завод автобетоновозов станет якорным резидентом промышленного парка

Ожидается, что объем выпуска составит до 2 тысяч прицепов в год.

– Теперь у нас новые планы – ТЗА станет якорным резидентом промышленного парка «Мастер», который мы создаем в Туймазинском районе, – отметил он. – Важно, что уже есть пул потенциальных резидентов промпарка из 10 предприятий и планы по созданию более 500 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект – порядка 1,3 млрд рублей.



Вместе с мебельным кластером, который в Туймазах уже набрал обороты и успешно развивается, Башкортостан получит мощнейший промышленный центр федерального масштаба в западном регионе.