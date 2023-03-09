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Вчера, 14:27

В Туймазах завод автобетоновозов станет якорным резидентом промышленного парка

Как сообщил на своих страницах в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров, с 2021 года единственный производитель отечественной автобетоносмесительной техники – «Туймазинский завод автобетоновозов» реализует большой проект по организации производства прицепов.

В Туймазах завод автобетоновозов станет якорным резидентом промышленного парка
В Туймазах завод автобетоновозов станет якорным резидентом промышленного парка

Ожидается, что объем выпуска составит до 2 тысяч прицепов в год.
– Теперь у нас новые планы – ТЗА станет якорным резидентом промышленного парка «Мастер», который мы создаем в Туймазинском районе, – отметил он. – Важно, что уже есть пул потенциальных резидентов промпарка из 10 предприятий и планы по созданию более 500 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект – порядка 1,3 млрд рублей.

Вместе с мебельным кластером, который в Туймазах уже набрал обороты и успешно развивается, Башкортостан получит мощнейший промышленный центр федерального масштаба в западном регионе.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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