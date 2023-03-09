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Сегодня, 10:55

В Башкирии градостроительную деятельность переведут в «цифру»

Депутаты Госсобрания Башкирии планируют внести изменения в закон, обязывающий вести градостроительную деятельность в цифровом формате. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

В Башкирии градостроительную деятельность переведут в «цифру»
В Башкирии градостроительную деятельность переведут в «цифру»

Предлагается ввести единый документ, который будет содержать в себе не только генеральный план населенного пункта, но и карты градостроительного зонирования, соответствующие регламенты. Обязательным станет указание сведений о границах населенных пунктов. Перед утверждением единого документа проводятся обязательные общественные обсуждения или публичные слушания.

Законодатели считают, что таким образом за счет цифровизации можно будет быстрее обновлять информацию о градостроительной деятельности, сделать ее более доступной и снизить административную нагрузку на отрасль. Законопроектом устанавливается, что государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности РБ будет интегрирована с общефедеральной Единой информационной системой.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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