В Башкирии градостроительную деятельность переведут в «цифру»

Предлагается ввести единый документ, который будет содержать в себе не только генеральный план населенного пункта, но и карты градостроительного зонирования, соответствующие регламенты. Обязательным станет указание сведений о границах населенных пунктов. Перед утверждением единого документа проводятся обязательные общественные обсуждения или публичные слушания.

Законодатели считают, что таким образом за счет цифровизации можно будет быстрее обновлять информацию о градостроительной деятельности, сделать ее более доступной и снизить административную нагрузку на отрасль. Законопроектом устанавливается, что государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности РБ будет интегрирована с общефедеральной Единой информационной системой.