Свыше 2,8 миллиарда рублей вложено за четыре года в фермерские хозяйства Башкирии

На данный момент 36 % объема продукции сельского хозяйства Башкирии поступает от личных подсобных хозяйств,17 % производят фермеры республики.

По словам премьер-министра правительства республики Андрея Назарова, фермерские хозяйства играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности республики, в занятости населения на селе, стимулируют развитие сельских территорий. В условиях санкционных ограничений из-за большей гибкости, по сравнению с крупными сельхозпредприятиями, фермеры обеспечивают развитие агропромышленного комплекса региона.

- Развитию фермерского движения у нас способствуют федеральные и региональные программы поддержки, - отметил Андрей Назаров. - За четыре года реализации мероприятий - с 2019 по 2022 годы - общий объем господдержки составил 2 миллиарда 856 миллионов рублей. Прежде всего, это реализация мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», включающий меры по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов, финансированию деятельности Центров компетенций и грантовую программу «Агростартап». За эти годы в республике создано 233 новых фермерских хозяйства, оказано более 12 тысяч консультационных услуг, свыше семи тысяч участников вовлечены в потребительскую кооперацию, 146 сельхозпотребкооперативы получили господдержку.

Заместитель премьер-министра правительства – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов важными для расширения фермерских хозяйств назвал меры поддержки, реализуемые в рамках стимулирующей субсидии. Крепким хозяйственникам с налаженным производством предоставляются гранты на развитие семейных ферм и сельскохозяйственных кооперативов. За четыре последних года на эти цели было выделено более 1,2 млрд рублей бюджетных средств. Гранты на развитие материально-технической базы получили 24 сельхозпотребкооператива и 108 семейных ферм.

Он отметил, что в министерстве разработан проект внесения изменений в порядок предоставления грантов: размер грантов «Агростартап» увеличен до 7 млн рублей для предпринимателей, которые реализуют проекты в молочном и мясном скотоводстве, и до 5 млн рублей для ведущих другую сельхоздеятельность, в том числе выращивание овощей и картофеля.

Фото пресс-службы минсельхоза РБ.