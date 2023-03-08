Проблему сохранения лошадей башкирской породы поддержат в Челябинской области

В совещании «Сохранение и развитие лошадей башкирской породы» в рамках подготовительного этапа к республиканскому фестивалю «Башкорт аты/ Башкирская лошадь» участвовала челябинская делегация: представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Альфир Баимов, директор АНО «Троицкий центр по развитию коневодства» Сайран Гогорян, учредители ООО «Тулпар» Даян Иштимиров и Сергей Фау.

- Сегодня для Челябинской области тема коневодства является актуальной, - подчеркнул Альфир Баимов. - Учитывая этнокультурные особенности Южного Урала, мы продолжим работать в этом направлении, и в апреле в Челябинске проведем круглый стол, посвященный сохранению и развитию башкирской породы лошадей в регионах Российской Федерации. Пригласим представителей регионов УрФО, Пермского края, Башкирии.

Напомним, что в первом республиканском фестивале «Башкорт Аты» / «Башкирская лошадь» 30 июля прошлого года участвовало свыше тысячи лошадей, коневоды из более 20 субъектов РФ и четырех из стран СНГ.

Фото пресс-службы минсельхоза РБ.