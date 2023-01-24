Участниками проекта «Продукт Башкортостана» стали 678 предприятий

В Аургазинском районе представители проекта «Продукт Башкортостана» посетили предприятия ИП Нагаев З.И., занимающегося производством керамической сувенирной продукции, ПК «Толбазинский хлебокомбинат» - производителя хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий, ПО «Пищевик» - изготовителя кондитерских изделий и мясных полуфабрикатов. Специалисты предприятий рассказали о технологии и объемах производства, поделились планами о реализации продукции и рассмотрели возможности развития в рамках проекта «Продукт Башкортостана».

- Количество участников проекта постоянно увеличивается, знаком качества уже маркируется более 25 тысяч наименований продукции, - отметил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.