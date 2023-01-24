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Вчера, 17:51

Участниками проекта «Продукт Башкортостана» стали 678 предприятий

Три производителя из Аургазинского района выразили готовность стать дипломантами проекта и подали заявки на участие, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Участниками проекта «Продукт Башкортостана» стали 678 предприятий
Участниками проекта «Продукт Башкортостана» стали 678 предприятий

 В Аургазинском районе представители проекта «Продукт Башкортостана» посетили предприятия ИП Нагаев З.И., занимающегося производством керамической сувенирной продукции, ПК «Толбазинский хлебокомбинат» - производителя хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий, ПО «Пищевик» - изготовителя кондитерских изделий и мясных полуфабрикатов. Специалисты предприятий рассказали о технологии и объемах производства, поделились планами о реализации продукции и рассмотрели возможности развития в рамках проекта «Продукт Башкортостана».

- Количество участников проекта постоянно увеличивается, знаком качества уже маркируется более 25 тысяч наименований продукции, - отметил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

Автор:Марат АМИНЕВ
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