В Башкирии предложили Беларуси популярную «Зифу»

Глава Башкирии считает достижением этого года начало прямых поставок соды для «Белорусской стекольной компании». С таким предложением обратилось правительство Беларуси. В результате были проведены переговоры с «Беларусьторгом», чтобы через него организовать снабжение продукцией «Башкирской содовой компании». «Теперь критически важная для стекольной промышленности Беларуси поставка соды будет идти через государственную организацию. Это вопрос цены, надежности контрактов и логистики. У нас существовали определенные опасения, что из-за санкционного давления будут проблемы со сбытом продукции «Башкирской содовой компании». А это очень крупное предприятие. И в данном случае мы нашли друг друга», - считает Радий Хабиров.

Глава Башкирии отметил также, что есть предложение поставлять в Беларусь не только соду. Он рассказал, что два года назад на БСК было возобновлено производство таких химических моющих средств, как «Эколь», «Зифа» и другие, и что они были популярны у домохозяек еще со времен Советского Союза. Причем ряд контрактов на их поставку уже подписан. «Мы хотим предложить, чтобы белорусская сторона глубже изучила возможности и поспособствовала сбыту этих товаров у вас здесь», - отметил Радий Хабиров в интервью.

Руководитель Башкирии отметил тот факт, что в Беларуси очень хвалят продукцию «Ишимбайского катализаторного завода». При этом глава республики констатировал уменьшение экспорта нефтепродуктов, признав это естественным, нормальным процессом. «Но теперь мы наполняем товарооборот продуктами более глубокой переработки. Делаем акцент на диверсификацию взаимного товарообмена и более глубокую интеграцию наших предприятий», - сказал Радий Хабиров.