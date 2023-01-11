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Экономика
Сегодня, 14:42

В Башкирии еще два предприятия обязались повысить производительность труда

Правительство Башкирии подписало соглашение с двумя предприятиями республики об их участии в проекте по производительности труда. Об этом сообщает пресс-служба исполнительной власти региона.

В Башкирии еще два предприятия обязались повысить производительность труда
В Башкирии еще два предприятия обязались повысить производительность труда

- Новыми участниками национального проекта по повышению производительности труда стали ООО «Давлекановский комбинат мясных полуфабрикатов» и ООО «Завод «СтройМинерал». Эксперты Регионального центра компетенций Башкортостана в течение 6 месяцев совместно с сотрудниками предприятий будут внедрять инструменты бережливого производства, - отметил первый заместитель премьер-министра – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Принять участие в национальном проекте «Производительность труда» могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на платформе производительность.рф.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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