В Башкирии еще два предприятия обязались повысить производительность труда

- Новыми участниками национального проекта по повышению производительности труда стали ООО «Давлекановский комбинат мясных полуфабрикатов» и ООО «Завод «СтройМинерал». Эксперты Регионального центра компетенций Башкортостана в течение 6 месяцев совместно с сотрудниками предприятий будут внедрять инструменты бережливого производства, - отметил первый заместитель премьер-министра – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Принять участие в национальном проекте «Производительность труда» могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на платформе производительность.рф.