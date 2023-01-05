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Башкирия стала победителем всероссийского конкурса по финансовому контролю

Подведены итоги VI Всероссийского конкурса «Лучший орган внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля». Министерство финансов РБ победило в номинации «Реализация итогов», сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Башкирия стала победителем всероссийского конкурса по финансовому контролю
Башкирия стала победителем всероссийского конкурса по финансовому контролю

Также по итогам IV конкурса в 2022 году муниципальные контролеры Башкирии получили дипломы 2 и 3 степени (Шаранский район и Кумертау) и признаны победителями в номинациях «Эффективный контроль» (Федоровский и Ишимбайский районы) и «Реализация итогов» (Стерлитамак).

- Указанные достижения стали результатом планомерной работы сотрудников Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов республики по внедрению новых систем и методов осуществления контроля, - отметила заместитель премьер-министра – министр финансов РБ Лира Игтисамова.

Конкурс проводился журналом «Финконтроль» совместно с Союзом развития государственных финансов с 2017 года. Муниципальные образования Башкирии ежегодно занимают в нем призовые места и становятся номинантами.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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