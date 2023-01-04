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Башкирия укрепляет сотрудничество с Ираном и Беларусью

Республика ведет плотную работу по укреплению сотрудничества с исламской республикой Иран. Об этом сообщила сегодня, 4 января, пресс-служба правительства Башкирии.

Башкирия укрепляет сотрудничество с Ираном и Беларусью
Башкирия укрепляет сотрудничество с Ираном и Беларусью

- Иран выразил готовность совместно работать в секторе авиационной и беспилотной техники, производстве халяльных продуктов, обеспечении катализаторами, - отметил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. – Есть компании, которые планируют открыть у нас производственную линию молочных продуктов, организовать совместное производство по переработке молока, поставлять муку и пшеницу из Башкирии в Иран. Наши партнеры готовы участвовать в реализации проекта речного грузового порта в Агидели.

Андрей Назаров сообщил, что в начале февраля этого года запланирован визит официальной делегации нашей республики в Иран, ее возглавит Радий Хабиров.

Уфа готовится к проведению десятого форума регионов России и Беларуси. Все вопросы по его организации планируется рассмотреть на совместном заседании российского и белорусского оргкомитетов в первом квартале 2023 года с участием представителей нашей республики.

Кроме того, в наступившем 2023 году правительство Республики Башкортостан продолжит оказывать финансовые и нефинансовые меры поддержки предприятиям, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Среди них реализация отраслевых акселерационных программ, оказание содействия субъектам МСП по размещению на международных торговых площадках, реализация проектов «Скорая экспортная помощь» и «Сделано в Башкортостане». В рамках региональной программы «Развитие экспорта Республики Башкортостан до 2024 года» особое внимание будет уделено проектам в сфере несырьевого неэнергетического экспорта.

Фото пресс-службы правительства РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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