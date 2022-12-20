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Вчера, 18:26

В Башкирии помогут обманутым дольщикам за счет инвесторов

Власти региона рассматривают проект, по которому можно будет передавать нуждающимся категориям граждан жилые помещения, построенные или приобретенные инициаторами масштабных инвестпроектов, сообщает пресс-служба правительства республики.

В Башкирии помогут обманутым дольщикам за счет инвесторов
В Башкирии помогут обманутым дольщикам за счет инвесторов

Премьер-министр Андрей Назаров, проведший совещание по этой теме, напомнил, что главой республики поставлена задача закрыть вопрос с обманутыми дольщиками в следующем году. По его мнению, одним из эффективных механизмов решения этого вопроса является предоставление квартир в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Также он считает, что проект сыграет положительную роль в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот.

В разработанном проекте расширяются условия предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов юридическим лицам, реализующих масштабный инвестиционный проект. Кроме того, постановление дополняется порядком определения минимального количества и минимальной площади жилых помещений, передаваемых в последующем в собственность республики для предоставления детям-сиротам в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

Премьер-министр одобрил рассматриваемый проект постановления. Он поручил оперативно провести анализ наличия земельных участков, которые возможно предоставить в аренду без проведения торгов юридическим лицам в целях реализации масштабных инвестиционных проектов.

Напомним, масштабный инвестиционный проект – это проект, реализующийся в социально и экономически значимых сферах на территории регионов страны, предусматривающий необходимость увеличения рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет субъекта РФ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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