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Сегодня, 10:10

В Башкирии обновят энергетическую систему

«Интер РАО» потратит на модернизацию электростанций семнадцать миллиардов рублей.

В Башкирии обновят энергетическую систему
В Башкирии обновят энергетическую систему

В последующие несколько лет в республике модернизируют пять электростанций, расположенных в столице Башкирии, а также в Стерлитамаке и Благовещенске. Это станет возможным благодаря президентской программе, участником которой стала наша республика.

Компания «Интер РАО» планирует инвестировать в реконструкцию электростанций в регионе около 17 миллиардов рублей.

По словам руководителя региона Радия Хабирова, обновление позволит строить в республике новые предприятия и обеспечит Башкирию электроэнергией на десятки лет.

Фото: «Башинформ».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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