В Башкирии обновят энергетическую систему

В последующие несколько лет в республике модернизируют пять электростанций, расположенных в столице Башкирии, а также в Стерлитамаке и Благовещенске. Это станет возможным благодаря президентской программе, участником которой стала наша республика.

Компания «Интер РАО» планирует инвестировать в реконструкцию электростанций в регионе около 17 миллиардов рублей.

По словам руководителя региона Радия Хабирова, обновление позволит строить в республике новые предприятия и обеспечит Башкирию электроэнергией на десятки лет.

Фото: «Башинформ».