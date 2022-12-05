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Вчера, 14:29

В Башкирии нарастили производство автоприцепов

Основным драйвером роста производства на Туймазинском заводе автобетоновозов стала прицепная техника, сказал на сегодняшней оперативке в правительстве республики гендиректор предприятия Фидан Арысланов.

В Башкирии нарастили производство автоприцепов
В Башкирии нарастили производство автоприцепов

Туймазинцы воспользовались возникшими в связи с уходом с российского рынка иностранных компаний возможностями и нарастили производство в 2,2 раза. Если два года назад на заводе трудились 643 работника, теперь их уже 1221 человек.

- На данный момент мы занимаем лидирующее место среди производителей автобетонотранспортной техники на рынке России, успешно продвигаемся и завоёвываем рынок прицепной техники, - отметил Фидан Арысланов. - Наша продукция востребована в странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, имеется опыт поставок продукции на Кубу и в Сирию.

После ухода с российского рынка ряда поставщиков комплектующих, туймазинцы сумели оперативно отработать, как говорит гендиректор, «переход на альтернативные, санкционно устойчивые комплектующие изделия, найдены новые поставщики материалов».

По словам Фидана Арысланова, выросла и загрузка заводских линий — сегодня она составляет 91 процент. На следующий год запланировано увеличение производства еще на 41 процент — до 7,9 млрд рублей; для этого заключены контракты на поставку прицепов с «Роснефтью». Кроме того запланированы инвестиции на приобретение оборудования на 46,2 млн рублей, в том числе лазерного - для резки металла.

Фото: с сайта предприятия.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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