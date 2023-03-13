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В Башкирии резко подорожали яйца, рис и лук

Мониторинг цен за последнюю неделю провел Башкортостанстат.

В Башкирии резко подорожали яйца, рис и лук
В Башкирии резко подорожали яйца, рис и лук

Лидерами подорожания стали помидоры, выросшие в цене на 12,2 процента, и бананы – на 3,1 процента. Стоимость первых достигла 193 рубля, вторых - 117 рублей за килограмм.

Также за неделю подорожали яйца, яблоки, рис и лук – на 2,1 – 2,8 процента. Яйца, например, в среднем стоят 74 рубля десяток, рис – 95 рублей за килограмм, лук – 51 рубль. Одновременно выросли цены на пшено, муку, овощные консервы для детей, вареную колбасу, картофель и стерилизованное молоко – на 1,1 – 1,7 процента.

Зато резко подешевели огурцы – на 17,6 процента. Правда, компонент для витаминного салата все равно не так уж дешев - 167 рублей за килограмм. Снизились цены на морковь и кур – на 2 - 2,4 процента, мясные консервы для детей – на 1,9 процента. Приобрести морковь сейчас можно за 32 рубля, кур – за 154 рубля килограмм.

Цены на остальные продукты из списка основных колебались в пределах 1 процента в ту или иную сторону.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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