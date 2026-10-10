Нерадивый изготовитель заплатил уфимцу полтора миллиона рублей: Роспотребнадзор

Житель Уфы в прошлом году заключил договор с ООО «АК» на изготовление кухонной мебели. Однако предприниматель не торопился изготовить мебель заказчику. Он не только нарушил сроки исполнения договора, но и игнорировал просьбы клиента урегулировать спор в добровольном порядке. Тогда мужчина, оставшийся без кухни, обратился за помощью в разрешение ситуации в надзорный орган.

Управление Роспотребнадзора, изучив материалы дела, направило заключение в суд. Кировский районный суд поддержал позицию управления и вынес решение в пользу потребителя, обязав предпринимателя выплатить своему клиенту не только уплаченную сумму аванса в размере 120 тысяч рублей, а еще дополнительно один миллион 368 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда и штрафа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Фото предоставлено пресс-службой Роспотребнадзора.