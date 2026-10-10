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10 Октября , 06:32

Нерадивый изготовитель заплатил уфимцу полтора миллиона рублей: Роспотребнадзор

Управление Роспотребнадзора помогло восстановить права потребителя и вернуть ему более полутора миллиона рублей за мебель.

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Нерадивый изготовитель заплатил уфимцу полтора миллиона рублей: РоспотребнадзорНерадивый изготовитель заплатил уфимцу полтора миллиона рублей: Роспотребнадзор
Нерадивый изготовитель заплатил уфимцу полтора миллиона рублей: Роспотребнадзор

Житель Уфы в прошлом году заключил договор с ООО «АК» на изготовление кухонной мебели. Однако предприниматель не торопился изготовить мебель заказчику. Он не только нарушил сроки исполнения договора, но и игнорировал просьбы клиента урегулировать спор в добровольном порядке. Тогда мужчина, оставшийся без кухни, обратился за помощью в разрешение ситуации в надзорный орган.

Управление Роспотребнадзора, изучив материалы дела, направило заключение в суд. Кировский районный суд поддержал позицию управления и вынес решение в пользу потребителя, обязав предпринимателя выплатить своему клиенту не только уплаченную сумму аванса в размере 120 тысяч рублей, а еще дополнительно один миллион 368 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда и штрафа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Фото предоставлено пресс-службой Роспотребнадзора.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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