-12 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Cоциум
28 Декабря , 21:33

В Башкирии отец погибшего на СВО сына отдал мошенникам 12,5 миллиона рублей

Житель Нефтекамска, 66-летний мужчина, отдал мошенникам 12,5 миллиона рублей, полученных за сына, погибшего при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

В Башкирии отец погибшего на СВО сына отдал мошенникам 12,5 миллиона рублей
В Башкирии отец погибшего на СВО сына отдал мошенникам 12,5 миллиона рублей

Мужчина стал жертвой телефонных мошенников, которые сообщили ему, что он финансирует «незаконную деятельность». Для сохранения денежных средств посоветовали передать деньги курьеру. Кстати, тот приезжал к нему в дом за деньгами дважды…

Курьера удалось «вычислить». Им оказался 23-летний житель Новосибирска. Он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере», ход расследования которого находится на контроле надзорного ведомства, сообщает его пресс-служба.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru