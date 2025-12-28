В Башкирии отец погибшего на СВО сына отдал мошенникам 12,5 миллиона рублей

Мужчина стал жертвой телефонных мошенников, которые сообщили ему, что он финансирует «незаконную деятельность». Для сохранения денежных средств посоветовали передать деньги курьеру. Кстати, тот приезжал к нему в дом за деньгами дважды…

Курьера удалось «вычислить». Им оказался 23-летний житель Новосибирска. Он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере», ход расследования которого находится на контроле надзорного ведомства, сообщает его пресс-служба.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.