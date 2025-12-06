В Бижбулякском районе Башкирии незаконно уволили сразу четырёх педагогов

Однако уже в мае текущего года трудовые отношения с четырьмя педагогами дополнительного образования были неправомерно прекращены.

С незаконным увольнением разбиралась районная прокуратура. Она возбудила административное дело по статье «нарушение трудового законодательства», сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

В результате мер прокурорского реагирования сотрудники восстановлены в занимаемых должностях, им произведена выплата заработной платы в сумме свыше 180 тысяч рублей.

Фото автора.