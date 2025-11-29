-16 °С
Владимир Путин подписал закон о новом виде социальной выплаты

Она коснется детей, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения, сообщает Ассоциация ветеранов СВО РБ.

Пенсия будет выплачиваться детям, зачатым с помощью ЭКО, рожденным через 300 дней после смерти отца. Факт отцовства нужно будет доказывать в суде.

Ежемесячная пенсия составит 7689,83 рубля.

Автор: Артур СМОЛОВ
