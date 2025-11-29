-16 °С
В Уфе инвалид с помощью прокуратуры получил положенные ему бесплатные лекарства

В Уфе прокуратура защитила права инвалида, которому приходилось покупать лекарства вместо получения их в льготном режиме.

76-летний мужчина страдает онкологическим заболеванием, а лекарство для лечения ему положено по закону бесплатно. Однако выписанный рецепт сняли с обслуживания из-за отсутствия лекарства, и пенсионеру пришлось покупать препарат за свой счет.

Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать минздрав предоставить медикаменты и компенсировать расходы. Суд вынес положительное решение, инвалида обеспечили лекарством и возместили больше 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото: Артур СМОЛОВ.

Автор: Надежда РОМАНОВА.
