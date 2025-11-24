-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Cоциум
24 Ноября , 21:43

Жители Башкирии снова могут отправлять посылки и документы в США

Почтовые отделения Башкирии возобновили приём отправлений в США, приостановленный три месяца назад в связи с отменой беспошлинного режима.

Жители Башкирии снова могут отправлять посылки и документы в США
Жители Башкирии снова могут отправлять посылки и документы в США

Действие беспошлинного режима для почтовых отправлений было приостановлено в связи с соответствующим указом правительства США. Не имея возможности осуществлять доставку, Почта России с 26 августа 2025 года приостанавливала прием отправлений в США.

Сейчас из Башкирии в Соединенные Штаты можно отправлять подарки и образцы стоимостью до $100 и документы без товарных вложений, сообщает пресс-служба УФПС Республики Башкортостан.

«При оформлении отправления важно указать верную категорию. Если авиаперевозчик или таможенная служба США обнаружит, что вложение не соответствует заявленной категории, отправление не будет доставлено», ― поделился информацией с корреспондентом «РБ» директор регионального управления Почты России Ленард Шафиков.

Уточним, — говоря о «верной категории», руководитель управления отметил, что прием почтовых отправлений доступен в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец».

Фото: пресс-служба УФПС Республики Башкортостан.

Жители Башкирии снова могут отправлять посылки и документы в США
Жители Башкирии снова могут отправлять посылки и документы в США
Жители Башкирии снова могут отправлять посылки и документы в США
Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru