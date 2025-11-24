Жители Башкирии снова могут отправлять посылки и документы в США

Действие беспошлинного режима для почтовых отправлений было приостановлено в связи с соответствующим указом правительства США. Не имея возможности осуществлять доставку, Почта России с 26 августа 2025 года приостанавливала прием отправлений в США.

Сейчас из Башкирии в Соединенные Штаты можно отправлять подарки и образцы стоимостью до $100 и документы без товарных вложений, сообщает пресс-служба УФПС Республики Башкортостан.

«При оформлении отправления важно указать верную категорию. Если авиаперевозчик или таможенная служба США обнаружит, что вложение не соответствует заявленной категории, отправление не будет доставлено», ― поделился информацией с корреспондентом «РБ» директор регионального управления Почты России Ленард Шафиков.

Уточним, — говоря о «верной категории», руководитель управления отметил, что прием почтовых отправлений доступен в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец».

Фото: пресс-служба УФПС Республики Башкортостан.