В Башкирии работникам скорой помощи не платили за сверхурочную работу

Прокуратура Дуванского района из публикаций в СМИ узнала о нарушении прав работников скорой медицинской помощи Месягутовской больницы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Придя в ЦРБ, прокуроры установили, что фельдшерские выездные бригады не укомплектованы необходимым количеством сотрудников. При этом трем фельдшерам не заплатили за сверхурочную работу. Общая сумма долга составила более 40 тысяч рублей.

По постановлению прокурора заместитель главного врача больницы оштрафован на 10 тысяч рублей. В адрес руководителя медицинского учреждения внесено представление. Сейчас задолженность перед фельдшерами полностью погашена, больница пытается укомплектовать бригады медицинскими сестрами.