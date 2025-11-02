+8 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Cоциум
2 Ноября 2025, 09:06

В Башкирии работникам скорой помощи не платили за сверхурочную работу

В Дуванском районе Башкирии только по требованию прокуратуры работникам скорой помощи выплатили долги за сверхурочную работу.

Ринат РАЗАПОВ
Фото: Ринат РАЗАПОВ

Прокуратура Дуванского района из публикаций в СМИ узнала о нарушении прав работников скорой медицинской помощи Месягутовской больницы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Придя в ЦРБ, прокуроры установили, что фельдшерские выездные бригады не укомплектованы необходимым количеством сотрудников. При этом трем фельдшерам не заплатили за сверхурочную работу. Общая сумма долга составила более 40 тысяч рублей.

По постановлению прокурора заместитель главного врача больницы оштрафован на 10 тысяч рублей. В адрес руководителя медицинского учреждения внесено представление. Сейчас задолженность перед фельдшерами полностью погашена, больница пытается укомплектовать бригады медицинскими сестрами.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru