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Вчера, 18:34

В Башкирии провели антикоррупционный диктант

Мероприятие было посвящено Международному дню борьбы с коррупцией.

В Башкирии провели антикоррупционный диктант
В Башкирии провели антикоррупционный диктант

В ЦУР Башкортостана состоялся антикоррупционный диктант, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией. В нем приняли участие сотрудники управления Главы РБ по противодействию коррупции, аппарата правительства РБ, Следкома РБ и других ведомств и органов власти. Также диктант написали студенты и автор проекта Эльси Золаев, сообщает пресс-служба правительства РБ.

По словам начальника Управления Главы РБ по противодействию коррупции Виктор Бутыркина, 60,3% опрошенных считают, что органами власти делается все возможное для противодействия коррупции.

В свою очередь, замруководителя аппарата правительства РБ Марины Долич сообщила, что Башкирия в числе первых регионов проводит диктант досрочно.

– Это стало возможным благодаря большой воле организаторов – администрации главы и правительства Башкортостана и личному участию автора и вдохновителя этого проекта Эльси Залаева, – сообщила Долич. – Мы пишем диктант в уникальном межведомственном формате, когда одновременно единой командой выступают самые различные уровни государственной и муниципальной властей, законодатели. Здесь также присутствуют представители силовых структур, что еще раз подчеркивает важность проводимой работы в борьбе с коррупцией.

Она также отметила, что по итогам прошлого года республика является лидером по количеству участников антикоррупционного диктанта.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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