В Уфе объявят победителей Urban Awards

14 декабря в Уфе наградят застройщиков – победителей премии Urban Awards. Церемония пройдет в рамках Международной недели бизнеса-2022, сообщает пресс-служба правительства РБ.

– Для республики эта премия позволяет дополнительно заявить о региональных застройщиках и проектах их жилых комплексов на всю страну, – комментирует и.о. министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин.

Отбор конкурсантов проходил с 23 июня по 1 сентября. Было подано 37 заявок. Номинантов оценивали ведущие эксперты в области недвижимости и строительства, включая депутата Госдумы Павла Качкаева, замминистра строительства и архитектуры РБ Артема Ковшова.

Напомним, Международная неделя бизнеса состоится в Уфе с 14 по 17 декабря.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.