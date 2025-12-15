-16 °С
В Башкирии школьники — родные братья отправили бойцам СВО деньги и лекарства

Юные патриоты, восьмиклассник Джамиль и пятиклассник Адель Сабировы из Нефтекамска отмечены общественной наградой — медалями «За содействие СВО». Награды братьям вручили в торжественной обстановке ветераны батальона «Башкортостан».

Подростки многое делают, чтобы поддержать воинов СВО. В свободные от уроков время мальчики помогают в штабе волонтерского движения Нефтекамска — сортируют вещи для посылок, участвуют в загрузке автомобилей с гуманитарной помощью.

Недавно они решили пожертвовать защитникам Отечества все свои сбережения, накопленные за несколько лет. Оказалось, что деньги, выдаваемые родителями на карманные расходы, они тратили не на сладости и игры, а копили. Чтобы узнать, в чем нуждаются бойцы, вышли на связь с командирами батальона «Башкортостан». Часть сбережений перечислили, а на другую часть купили лекарственные препараты.

Джамиль и Адель — внуки известного в районе волонтера и общественника Ильшата Сабирова, ветерана отдела МВД. Он и сейчас верен профессии, долгу и ведет большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. И конечно, горд за внуков, которые не посрамили фамилию и оправдали надежды деда благородным поступком.

Автор: Альбина ХАТМУЛЛИНА.
