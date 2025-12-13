Глава района Башкирии рассказал о поездке в зону СВО

Груз, собранный караидельцами для бойцов, был более чем внушительным: кроме всего прочего, в его состав вошли два автомобиля, несколько мотоциклов, шесть мощных генераторов, огромное количество маскировочных сетей, современные рации, пауэр-банки, бензопилы, колеса, доски и даже банная печь.

«Люди, движимые искренним желанием помочь, приносили в штаб имени М. Шаймуратова домашнюю лапшу, вкуснейшие заготовки, целебный мед и многое другое, чтобы передать частичку домашнего тепла и заботы. Мы от всей души благодарим каждого, кто принял участие в сборе этого гуманитарного конвоя», — по возвращении написал Айдар Шайдуллин в соцсетях.

Поездки эти — не просто передача необходимого, подчеркнул он. Это возможность увидеть в глазах ребят уверенность в том, что их поддерживают и ждут, возможность увидеть их улыбки, услышать рассказы о фронтовых буднях, о товарищах, о вере в победу. «Это заряжает нас энергией на месяцы вперед», — признался глава района.

Сопровождающие гуманитарный груз пообщались также с медиками, которые спасают бойцов на передовой, и передали для госпиталя необходимые ему принтер, средства гигиены и медикаменты.

Фото: со страницы Айдара Шайдуллина в соцсетях.