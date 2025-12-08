-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Поддержка СВОих
8 Декабря , 12:37

В Башкирии ещё четырём ветеранам СВО переоборудуют жильё

Комиссия филиала фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане обследовала жилье четырех ветеранов спецоперации из городов Салавата и Стерлитамака, а также Стерлитамакского района.

В Башкирии ещё четырём ветеранам СВО переоборудуют жильё
В Башкирии ещё четырём ветеранам СВО переоборудуют жильё

Представители фонда выявили потребности каждого из ветеранов, вернувшихся домой после тяжелого ранения, провели необходимые замеры, указали виды специального оборудования, необходимого каждому из бойцов индивидуально в зависимости от состояния его здоровья, после чего специалисты проведут переоборудование жилья под потребности его хозяина.

На данный момент уже более 50 воинов с инвалидностью проживают в домах и квартирах, адаптированных специально под них. Ребята признаются, что теперь их дома словно из будущего, отметили в филиале госфонда.

— Мы работаем над тем, чтобы обеспечить бойцам комфортные условия жизни. Парни должны понимать, что инвалидность — это не приговор, — подчеркнула руководитель филиала Гульнур Кульсарина. — У некоторых, наоборот, началась активная жизнь. Они занимаются спортом, участвуют в соревнованиях, поступают учиться и открывают свое дело.

Если вы ветеран СВО с инвалидностью и хотите, чтобы вам модернизировали жилье, обращайтесь к своему социальному координатору или в офис филиала по адресу: Уфа, ул. Мингажева, 107 (ежедневно с 09.00 до 18.00 без перерыва на обед).

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в РБ.

В Башкирии ещё четырём ветеранам СВО переоборудуют жильё
В Башкирии ещё четырём ветеранам СВО переоборудуют жильё
В Башкирии ещё четырём ветеранам СВО переоборудуют жильё
Автор: Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru