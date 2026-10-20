Студент престижного вуза Уфы ушёл на СВО

Его выбор – беспилотные войска, поскольку боец учился на инженера по проектированию авиационных и ракетных двигателей. Одновременно он решил освоить профессию оператора БПЛА в военно-учебном центре, по окончании которого получит звание лейтенанта.

«Ушел «за ленточку» в феврале этого года. О наборе по спецконтракту в беспилотные войска узнал в университете. Стало интересно и решил попробовать. Тем более, что это открывает новые перспективы и возможности. Конечно, попутно мне разъяснили насчет выплат, льгот и прочего, но все-таки главное для меня – это защита Родины. Родители одобрили мое решение, я ведь предварительно посоветовался с отцом. Он был рядом в качестве моральной поддержки, когда я подписывал контракт. Мама хоть и очень переживает за меня, но отговаривать не стала», – рассказал боец агентству «Башинформ».

А вот с однокурсниками все прошло не так гладко, не все восприняли известие спокойно. Некоторые даже затаили обиду: почему их друг до последнего держал в тайне свое решение и с ними его не обсудил? Но большинство поддержало. Интересовались условиями контракта, задавали вопросы по поводу обстановку на передовой. Пожелали поскорее вернуться живым и невредимым.

«Рассказать – рассказал, что знал на тот момент, однако с собой никого звать не стал. Такое серьезное решение, как отправиться на фронт, каждый должен принимать только сам. Можно сидя на кухне, долго и подробно рассуждать на тему СВО, а можно пойти туда, чтобы помочь нашим ребятам», – продолжил тему «Кадет».

Его подготовка проходила на полигоне Москвы. Там, вместе с другими бойцами его обучали противодействию беспилотным системам. Как он сам отметил, что такое братство он начал постигать еще в московских казармах, ощутив помощь и поддержку товарищей.

А в зоне специальной военной операции времени на раскачку уже не было. Пришлось сразу включаться с самых первых дней службы. Как только разместились на позиции, начали работать по «птицам» противника. Боевая задача расчета – противовоздушная оборона. Здесь все четко отлажено, как в часовом механизме: один по радиолокационной системе наводит на объект, второй находит его на экране и уничтожает. По мнению «Кадета», сложности никакой, просто нужны зоркий глаз, твердая рука и опыт.

«Сегодня атаки сторон строятся не как раньше – лоб в лоб. Сейчас идет противостояние технологий. Так что подразделения войск беспилотных систем находятся на значительном расстоянии от передовой», – подчеркнул боец.

По его словам, мерами поддержки он еще не воспользовался. Не было необходимости. Зарплату получает исправно, денег хватает не только на собственные нужды, но и чтобы родителям помогать. О чем «Кадет» сообщил с особой гордостью. В феврале следующего года срок контракта у него истекает, и боец намерен продолжить учебу в своем вузе.

Напомним, что в Башкирии продолжается формирование батальона войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Кроме операторов БПЛА нужны водители, механики, электрики и другие специалисты. Более подробную информацию можно получить по адресу: город Уфа, улица Октябрьской революции, дом 3. А также по номерам телефонов: +7 (995) 948-65-41, +7 (908) 358-00-00.

Фото: из личного архива младшего сержанта «Кадета».