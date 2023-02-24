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Шесть участников спецоперации из Башкирии стали Героями России

Сегодня, 24 февраля, исполнился год с начала специальной военной операции на Украине. Глава Башкирии Радий Хабиров на предварявших эту дату торжествах, посвященных Дню защитника Отечества, назвал имена земляков, совершивших подвиги за прошедший год.

Шесть участников спецоперации из Башкирии стали Героями России
Шесть участников спецоперации из Башкирии стали Героями России

- Наша республика гордится шестью воинами, удостоенными высокого звания Героя России, - сказал Радий Хабиров. – К великому сожалению, четверо из них награждены «Золотой Звездой» посмертно. Это ракетчик, прапорщик Тамерлан Ильгамов из Абзелиловского района, танкист, старший лейтенант Игорь Насибуллин из Янаульского района, разведчик, старший лейтенант Максим Серафимов из Уфы и командир взвода десантников, старшина Алмаз Сафин из Альшеевского района. Героями России стали также танкисты - старший лейтенант Степан Белов из Октябрьского и гвардии майор Борис Дудко из Бирска. Они получили Звезду из рук президента России Владимира Путина.

Глава республики отметил, что за этот год свыше 300 воинов из Башкирии награждены орденами Мужества, Шаймуратова, Салавата Юлаева, медалями «За Отвагу», имени Суворова и Жукова.

- Все наши земляки, находящиеся на передовой, - настоящие герои, - заключил он.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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